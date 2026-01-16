У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии (ВВК) при местном ТЦК обнаружено более 300 тыс. долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

У главы районной ВЛК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США

Как установило расследование, чиновник является одним из организаторов сделки. По материалам дела, в обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Стоимость таких услуг стартовала от 2,5 тыс. американских долларов.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, работавший вместе с 58-летним жителем региона.

Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы.

В настоящее время глава местной ВВК и один из сообщников сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

