logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США
commentss НОВОСТИ Все новости

У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США

Женщина помогала мужчинам уклоняться от службы в армии

16 января 2026, 12:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии (ВВК) при местном ТЦК обнаружено более 300 тыс. долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США

У главы районной ВЛК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США

Как установило расследование, чиновник является одним из организаторов сделки. По материалам дела, в обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Стоимость таких услуг стартовала от 2,5 тыс. американских долларов.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, работавший вместе с 58-летним жителем региона.

Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы.

В настоящее время глава местной ВВК и один из сообщников сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США - фото 2
У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США - фото 2
У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США - фото 2
У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США - фото 2
У главы районной ВВК на Днепропетровщине нашли более 300 тысяч долларов США - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за десять лет своего существования НАБУ потратило более 10 миллиардов грн украинцев, но не посадило ни одного крупного коррупционера. Это самый неэффективный орган в стране. Об этом написал политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости