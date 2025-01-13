У ДнепрОВА попросили не давать оценок военной ситуации в области

Вчера председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

Иллюстративное фото

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным громадам с территории Донбасса.

В зоне повышенной опасности оказываются следующие громады:

• Великомихайловская;

• Маломихайловская;

• Новопавловская;

• Межевская;

• Покровская;

• Петропавловская;

• Васильковская.

Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности, приграничные Павлоградского района со стороны Покровского направления", — отмечает Лукашук.

На это сообщение, быстро распространившееся в пабликах и СМИ, ответил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Хочу дать совет всем блоггерам из числа должностных лиц Днепропетровщины, которые считают себя профессиональными экспертами по военным делам.

Раскрою тайну. КАБ и враждебная артиллерия для людей из приграничных общин – не новость.

Рейтинги на страхе не получишь! Вместо постов и запугиваний улучшите что-то реальное, а не как всегда.

Комментировать чужие информационные вбросы точно не буду, пусть это делают их авторы.

Напоминаю: единственным официальным источником о ситуации на фронте есть военные группировки", – написал председатель ОВА.