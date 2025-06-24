Такого ужаса не было с начала войны: озвучены шокирующие последствия атаки РФ на Днепр.

Сегодня Днепр подвергся беспрецедентным разрушениям, которые город не видел с начала полномасштабной войны, сообщил городской голова Борис Филатов.

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"Подсчета еще продолжаются, но уже сейчас ущерб поражает масштабом. В жилых домах и коммунальных учреждениях города зафиксировано более двух тысяч разбитых окон. Повреждены почти 50 многоэтажек, а в некоторых зданиях разрушены крыши", — говорится в сообщении чиновника.

Большие повреждения также в частном секторе, где поступило около 400 заявок от жителей, и этот список не перестает расти. Известно о повреждениях почти 40 учебных заведений – школ, детских садов, музыкальных и профессиональных училищ. Медицинская сфера тоже пострадала: больницы, амбулатории и стоматполиклиники получили повреждения в восьми локациях.

Среди общественного транспорта огонь коснулся трех трамвайных вагонов, повреждены опоры контактной сети, диспетчерские и мастерские электротранспорта, а в одном из депо разрушена крыша. Также пострадала Кайдацкая насосно-фильтровальная станция и 16 районных и придомовых котельных.

Кроме того, в результате ракетной атаки были повреждены: управление соцзащиты правобережного района, церковь святых Петра и Павла, органный зал, Ледовая Арена, автозаправочная станция, исправительная колония, а также здания хлебзавода, промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства.

Как уже писали "Комментарии", 24 июня около 11:00 враг атаковал Днепр 4 баллистическими ракетами Искандер-М. Одна ракета попала возле пассажирского поезда Одесса-Запорожье, пострадали пассажиры.