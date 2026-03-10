Такого массированного удара этот областной центр не видел: шокирующая правда очевидцев о последствиях

В ночь на 9 марта Россия совершила очередную массированную атаку дронами по территории Украины. Всего оккупанты запустили 137 ударных беспилотников типа "Шахед" по разным направлениям. Украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить или подавить 122 из них, однако Днепр пережил одну из самых тревожных ночей последнего времени. В результате атаки ранения получили десять человек, среди пострадавших — 12-летний мальчик. В городе повреждены десятки построек, а взрывная волна выбила более тысячи окон.

Фото: из открытых источников

По информации местных властей и очевидцев, дроны начали приближаться к городу поздно вечером. Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников непосредственно над Днепром, однако некоторые из них попали в гражданскую инфраструктуру или упали после поражения. Это привело к значительным разрушениям в жилых районах.

В одной из многоэтажек взрывной волной повреждены балконы и выбиты все окна. Эксперты предполагают, что от еще более серьезных последствий дом спасли деревья, частично остановившие дрон и смягчившие силу удара. Также повреждено помещение банковского учреждения, а в частном секторе вблизи города из-за падения обломков вспыхнул пожар в жилом доме.

Жители пострадавших построек рассказывают, что испытали сильный шок. В квартирах разбита мебель и окна, пол засыпан стеклом, а в некоторых домах взрывная волна вырвала даже батареи отопления. Люди вспоминают, что услышали характерный звук приближения дронов, после чего раздались мощные взрывы. Некоторые успел лишь накрыться одеялом или спрятаться в более безопасном месте, когда стекло начало сыпаться прямо в комнаты.

Одна из жительниц города рассказала, что после взрыва схватила домашних питомцев и вместе с ними побежала к укрытию. По ее словам, даже после продолжительного времени войны привыкнуть к таким атакам невозможно.

Серьезно пострадала и местная гимназия – здание осталось без окон, поэтому учебный процесс временно приостановили. Учителя, родители и коммунальные службы пытаются убрать обломки и подготовить классы для возобновления занятий.

