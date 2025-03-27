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Такого еще не было: Филатов указал на особенность ночного обстрела Днепра оккупантами

Филатов отметил, что масштаб разрушений был значительным, но, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

27 марта 2025, 15:36 comments1836
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Клименко Елена

Обстрел Днепра, произошедший вечером 26 марта, имеет особую характеристику, отличающую его от предыдущих атак России на город. Мэр Борис Филатов поделился этой информацией в своем Telegram-канале.

Такого еще не было: Филатов указал на особенность ночного обстрела Днепра оккупантами

Фото: из открытых источников

По его словам, этот обстрел стал одним из самых интенсивных за три года войны. Филатов отметил, что масштаб разрушений был значительным, но, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

"Этот обстрел один из самых масштабных, которые Днепр видел за все время войны. Последствия многочисленны, но, слава Богу, все живы", — написал он в сообщении.

Коммунальные службы, ГСЧС, полиция и другие экстренные службы работают без перерыва с момента атаки. Они занимаются устранением последствий и оказанием помощи пострадавшим.

"Окончательный ущерб еще подсчитывается, но уже можно сказать, что около 20 многоэтажных домов получили значительные повреждения. Выбиты окна, повреждены крыши. Одну из школ также задело — разбиты окна", — сообщил мэр.

Он также отметил, что на некоторых локациях обстрелы повторяются, поскольку атаки пришлись уже второй раз на те же адреса.

"Наши комиссии уже работают на всех локациях, собирают заявки на обследование поврежденного имущества и занимаются оформлением необходимых документов для компенсаций", — уточнил Филатов.

Портал "Комментарии" писал, что вчера с вечера кафиры запустили БпЛА типа "Шахед" по большим городам, среди которых Днепр. В течение ночи была 1 воздушная тревога, длившаяся 6 часов. 38 мин. В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.



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Источник: https://t.me/borys_filatovv/2343
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