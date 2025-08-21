logo

Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО)
НОВОСТИ

Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО)

Во время массированной атаки на Украину произошел удар по Днепропетровщине

21 августа 2025, 10:37
Сегодня ночью во время массированной комбинированной атаки россиян по Украине произошли удары в Днепропетровской области. По данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, в области работали силы ПВО. Сбили 18 беспилотников и 2 ракеты.

Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО)

Пожар на Днепропетровщине в результате удара по газопроводу

Одно из попаданий произошло в Юрьевской громаде Павлоградского района, где в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Одно из возгораний было такой силы, что огонь и зарево было видно за сто километров в Днепре.

Пострадал 48-летний мужчина. Изуродованная инфраструктура.

По данным ГСЧС, возникло несколько пожаров, изуродованы 2 предприятия и газопровод. В настоящее время чрезвычайники работают на местах вражеских ударов.

Беспилотники агрессор направил и в Никопольщину. Кроме того, избивал артиллерией. Страдали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач.

БпЛА противник попал по Синельниковскому району — Межевской и Покровской громадах. Возникли пожары. Изуродованы 2 предприятия и газопровод.

В Царичанской громаде Днепровского района в результате атаки БпЛА побит частный дом, задето линию электропередач.

Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 2
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 3
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 4
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 5
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 6
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 7
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 8
Страшный удар по Днепропетровщине: огонь был виден за сотню километров (ФОТО) - фото 9

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в течение ночи российские войска выпустили 614 средств воздушного нападения во время атаки по Украине.

Количество дронов и ракет, которыми атаковала Россия 21 августа:

- 574 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитации;

- 19 крылатых ракет Х-101;

- 14 ракет "Калибр";

- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23%

– 1 ракета неустановленного типа.



