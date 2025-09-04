Стало известно за взятку в каком размере можно было поступить в университет в Днепре

Следователи Днепра сообщили о подозрении двум чиновникам, требовавшим деньги за содействие во поступлении на магистратуру одного из местных вузов.

В Днепре за взятку можно было поступить в университет

По данным правоохранителей, представитель университета вместе с сообщником обещали абитуриенту "гарантированное поступление" при условии передачи им 2500 долларов США. За эти средства они якобы должны обеспечить положительный результат вступительного экзамена.

2 сентября полицейские задокументировали момент передачи денег: сначала чиновники получили 500 долларов, а уже через несколько минут — оставшиеся суммы в размере 2000 долларов. Все средства подозреваемые планировали распределить между собой.

При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города обоим мужчинам сообщили о подозрении. Один из них будет отвечать за пособничество, другой – за получение неправомерной выгоды в составе группы лиц, соединенное с вымогательством.

Им инкриминированы статьи Уголовного кодекса Украины, предусматривающие наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в будущем.

Правоохранители отмечают: подобные случаи коррупции в сфере образования не только дискредитируют учебные заведения, но подрывают доверие абитуриентов и их родителей. Дело передано для дальнейшего расследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Шевченковский районный суд города Днепра 4 сентября 2025 года вынес приговор по резонансному делу. Двое военнослужащих получили по 6 лет лишения свободы за пытки своего сослуживца. Суд признал доказанными факты незаконного лишения свободы, насилия и нарушения уставных правил взаимоотношений между военными.