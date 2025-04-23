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Стало известно, кто погиб в автобусе на Днепропетровщине

Обстрел автобуса на Днепропетровщине: в ОВА сообщили подробности

сегодня, 11:39
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Недилько Ксения

42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце на Днепропетровщине. Таковы данные на данный момент, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Стало известно, кто погиб в автобусе на Днепропетровщине

Последствия удара БПЛА по автобусу в Марганце. Фото: ГСЧС

"Почти все госпитализированы. Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчин – погибли", – сообщил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты попали ударным беспилотником в автобус, который вез сотрудников предприятия на работу в городе Марганец Днепропетровской области.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал в 08:23: "Россияне атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце. Удар дрона-камикадзе по гражданским. Есть много погибших и раненых. Когда россияне целят в обычных людей — это не война. Это террор".

Сергей Лысак в 08:30 сообщил: "К сожалению, увеличилось количество погибших в Марганце. Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30. Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия".

В ГСЧС опубликовали ужасные фото последствий удара по автобусу с людьми на Днепропетровщине.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).                                                                                                                  



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