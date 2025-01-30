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С Днепропетровщины вывозят взрослых и детей

Полиция помогает жителям Синельниковской громады

сегодня, 15:44
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Недилько Ксения

Поселок Новоподгородное Межевской территориальной громады на Синельниковщине граничит с Донецкой областью и находится под обстрелами армии РФ. От враждебных действий оккупантов жизнь жителей общины стала невыносимой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Днепропетровской области.

С Днепропетровщины вывозят взрослых и детей

Эвакуация в Днепропетровской области. Фото: НПУ

27 января полицейский офицер Межевской территориальной громады совместно гуманитарной организацией и представителями Межевской громады эвакуировали семерых маленьких жителей Новоподгороднего, младшему из которых всего 6 лет, и их родным. Чтобы дети больше не жили в постоянном страхе и опасности, их отвезли в модульный городок в Каменском.

"Полицейские делают все возможное, чтобы дети могли скорее забыть ужасы войны и жить свое счастливое маленькое детство.

Если вам нужна помощь в эвакуации, не тратьте попусту время, звоните в полицию на линию "102", или в территориальные подразделения полиции, органы местной власти и волонтеров", – отмечают правоохранители.


С Днепропетровщины вывозят взрослых и детей - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что жителей прифронтовых громад Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за непосредственной близости к линии боевого столкновения, а также опасности обстрелов артиллерией и управляемыми авиабомбами.

О необходимости выезда с некоторых территории Днепропетровщины сообщил председатель облсовета Николай Лукашук, который якобы получает вопросы, стоит ли уезжать, от людей.

"Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места жительства. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", – отметил глава облсовета.

Лукашук добавил, что официальная эвакуация из прифронтовых громад не объявлена, поэтому люди сами должны выбирать для себя безопасный вариант.



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