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С Днепропетровщины эвакуируют детей принудительно: что известно

В Днепропетровской области начали эвакуацию детей

сегодня, 08:27
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Недилько Ксения

С прифронтовых территорий Синельниковского района Днепропетровщины объявлена принудительная эвакуация детей. Такое решение было принято в Совете обороны области.

С Днепропетровщины эвакуируют детей принудительно: что известно

Иллюстративное фото

По данным начальника Днепрова Сергея Лысака, в пяти населенных пунктах Межевской громады, где постоянные вражеские обстрелы, принудительная эвакуация касается прежде всего детей в сопровождении родителей или законных представителей.

"За полторы недели это уже сделали 100 мальчиков и девочек. Впрочем, 656 несовершеннолетних по-прежнему остаются.

Поэтому усилим информирование местных об их правах, помощи с переездом и поиском нового дома. К обходу домов присоединятся полицейские, психологи, соцработники", – отмечает Сергей Лысак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска недавно продвинулись к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, поскольку кремлевские чиновники продолжают демонстрировать, что у России более широкие территориальные амбиции в Украине, выходящие за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отчета аналитиков Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к административной границе Днепр-Донецк северо-западнее Орехового (юго-восточнее Новопавловки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



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