Министерство обороны РФ в недельной сводке сообщило, что оккупационные войска РФ, в частности, подразделения вражеской группировки "Восток" оккупировали три населенных пункта на Днепропетровщине: Хорошее, Сосновка и Терново.

Россияне заявляют о стремительном продвижении на Днепропетровщине

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной" подтвердил, что россияне подняли свои триколоры в Терновом.

"Великомихайловское направление (Днепропетровская обл.): Н.Терново перешел под контроль противника! В деревне, с визуального контроля наблюдается демонстрация вражеских тряпок! Также русские начали подготовку к штурму соседнего села Березово! Уже наблюдаются хряки на восточных окраинах и севернее. Н.П. Новониколаевка тоже фактически за противником, продолжаются стабилизационные мероприятия в северо-западной части!" – сообщил военный.

Аналитики проекта DeepState также сообщили о продвижении оккупантов в Терновом, однако на карте боевых действий населенный пункт находится в серой зоне и не обозначен, как оккупированный красным цветом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки войск РФ "Восток" в результате активных наступательных действий оккупировали населенный пункт Сосновка Днепропетровской области. Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной" подтвердил этот факт и сообщил, какой населенный пункт может стать следующим.