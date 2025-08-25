logo

Россияне заявили об уничтожении опорного узла обороны ВСУ в Днепропетровской области

Российская армия заявляет о продвижении в Днепропетровской области

25 августа 2025, 17:06
Недилько Ксения

Министерство обороны России заявило, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Запорожья Днепропетровской области. Отмечается, что оккупация была проведена подразделениями группировки войск "Восток". Оккупацию населенных пунктов Украины в России называют "освобождением".

"Освобождение (оккупация – ред.) населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение наших войск и лишило противника опорного узла обороны.

Активную огневую поддержку штурмовикам 57-й отдельной мотострелковой бригады группировке войск "Восток" оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. Во время боя было уничтожено более десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов", – заявили во вражеском Минобороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Продолжается работа над запуском совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующее Письмо о намерениях совместного производства оборонной продукции в Литве и Украине было подписано в Киеве вместе с министершей национальной обороны Литвы Довиле Шакалене. Обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря Письму о намерениях. Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.



