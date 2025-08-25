Рубрики
Министерство обороны России заявило, что российские оккупационные войска захватили населенный пункт Запорожья Днепропетровской области. Отмечается, что оккупация была проведена подразделениями группировки войск "Восток". Оккупацию населенных пунктов Украины в России называют "освобождением".
Россияне заявили об уничтожении опорного узла обороны ВСУ в Днепропетровской области
"Освобождение (оккупация – ред.) населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение наших войск и лишило противника опорного узла обороны.
Активную огневую поддержку штурмовикам 57-й отдельной мотострелковой бригады группировке войск "Восток" оказывали расчеты артиллерии и беспилотной авиации. Во время боя было уничтожено более десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов", – заявили во вражеском Минобороны.
