Россияне заявили об оккупации нового населенного пункта на Днепропетровщине

Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки войск РФ "Восток" по причине активных наступательных действий оккупировали населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Мучной подтвердил этот факт и сообщил, какой населенный пункт может стать следующим.

"Н.п Сосновка перешел под контроль противника, в селе был продемонстрирован ряд тряпок! Дальше я так понимаю следующим будет Орестополь, уже начала работать сильно вражеская авиация – идет подготовка для дальнейшего движения", – сообщил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в стратегически важном для россиян городе Купянске на Харьковщине уже нет живого места. Город разрушен на 95%, оккупанты не могут его взять, поэтому просто стирают с лица земли, как это было с другими городами на Донетчине.

Как заявил глава городской военной администрации Андрей Беседин, российская оккупационная армия применяет по Купянску все имеющееся вооружение, а на подъездах к городу подстерегают FPV-дроны, которые атакуют логистические пути. Поэтому из Купянска трудно вывозить людей и завозить туда гуманитарную помощь. Ремонт газовых или электрических сетей или системы водоснабжения также невозможен.

"Ежедневно город уничтожают управляемые авиационные бомбы. По состоянию на сегодняшний день, к сожалению, более 95% объектов города уничтожены или повреждены. Но самое главное и самое страшное это то, что каждый день травмируются и погибают люди", — сказал Андрей Беседин.