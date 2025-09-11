logo

Россияне заявили об оккупации нового населенного пункта на Днепропетровщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявили об оккупации нового населенного пункта на Днепропетровщине

Россия заявляет, что продвигается в Днепропетровской области

11 сентября 2025, 13:09
Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки войск РФ "Восток" по причине активных наступательных действий оккупировали населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Мучной подтвердил этот факт и сообщил, какой населенный пункт может стать следующим.

"Н.п Сосновка перешел под контроль противника, в селе был продемонстрирован ряд тряпок! Дальше я так понимаю следующим будет Орестополь, уже начала работать сильно вражеская авиация – идет подготовка для дальнейшего движения", – сообщил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в стратегически важном для россиян городе Купянске на Харьковщине уже нет живого места. Город разрушен на 95%, оккупанты не могут его взять, поэтому просто стирают с лица земли, как это было с другими городами на Донетчине.

Как заявил глава городской военной администрации Андрей Беседин, российская оккупационная армия применяет по Купянску все имеющееся вооружение, а на подъездах к городу подстерегают FPV-дроны, которые атакуют логистические пути. Поэтому из Купянска трудно вывозить людей и завозить туда гуманитарную помощь. Ремонт газовых или электрических сетей или системы водоснабжения также невозможен.

"Ежедневно город уничтожают управляемые авиационные бомбы. По состоянию на сегодняшний день, к сожалению, более 95% объектов города уничтожены или повреждены. Но самое главное и самое страшное это то, что каждый день травмируются и погибают люди", — сказал Андрей Беседин.



