Россияне заявили, куда били в Днепре

Вражеская пропаганда распространяет ложь, будто российская армия нанесла удар по "местам дислокации ВСУ" в Днепре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Обстрел Днепра БпЛА. Фото: Марьяна Безуглая

В действительности, как сообщили в ГСЧС Украины, в результате массированной атаки российских ударных дронов вечером 16 апреля в Днепре были повреждены жилые дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Вражеская атака унесла жизни трех гражданских людей, среди которых один ребенок. Также известно о 28 раненых жителях города, в том числе четырех детей.

" Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения города Днепра. Ложь об ударах по "военным целям" – типичная тактика россиян, которую они используют, чтобы снять с себя ответственность за разрушение украинских городов и террор мирных людей. Так, после ударов по Сумам и Кривому Рогу, в результате которых погибли десятки гражданских украинцев", – пишут в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что массированная атака БпЛА по Днепру привела к трагическим последствиям. В Днепре погибли три человека, среди них – ребенок. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на утро. По его данным, 10 беспилотников защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной.

Всего в Днепре пострадали 30 человек, пятеро – дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один – в тяжелом состоянии. В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же – частных. Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.