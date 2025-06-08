Россияне выходят на границу Днепропетровщины: Медведев грозит «новой реальностью»

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Недилько Ксения
Танковая дивизия в составе группировки "Центр" ВС РФ вышла на западную границу Донецкой области и развивает наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — сообщили в российском военном ведомстве.
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Напомним, портал "Комментарии" писал, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Кондратовки (к северу от города Сумы), к югу Алексеевки (восточнее Кондратовки), к востоку от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы) Яблоновки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).
"Российские военкоры утверждали, что подразделения российских воздушно-десантных сил (ВДС) вошли в Садки (юго-восточнее Локни), а подразделения российской морской пехоты — в Хотин (южнее Кондратовки). Российские военкоры утверждали, что русские войска продвигались к югу от Яблоновки, к юго-востоку от Локни и к юго-востоку от Юнаковки", – говорится в отчете ISW.
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