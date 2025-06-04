Россияне ударили по продуктовому магазину на Днепропетровщине: что известно

Сегодня в течение дня оккупанты цинично били по гражданскому населению города Никополь Днепропетровской области. Под удар попал продуктовый магазин. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция в Никополе, фото: ГСЧС Украины

Спасатели помогли транспортировать раненую женщину в карету "скорой".

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, удар произошел после обеда FPV-дроном, из-за чего пострадали четыре человека.

"Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии: 40-летняя женщина и того же возраста мужчина. Еще двое местных, которым по 34 года, на амбулаторном лечении. В городе поврежден магазин. Еще один житель получил ранения утром во время атаки БпЛА. Он будет восстанавливаться дома", – сообщил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня днем была воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистики с севера, после чего раздался взрыв в Полтаве.

Позже Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ракетный удар пришелся по учебному подразделению НГУ в Полтавской области. Из-за того, что во время тревоги были соблюдены все меры безопасности, трагических последствий удалось избежать, тем не менее, есть раненые среди военнослужащих.

"Всем пострадавшим оперативно предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут опубликованы после завершения ее работы", – говорится в сообщении.