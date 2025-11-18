Рубрики
Недилько Ксения
Сегодня около 17:30 российские оккупационные войска нанесли удары по Днепру, вероятно, баллистическими ракетами "Искандер-М". Всего было выпущено около трех ракет из Таганрога РФ.
Россияне ударили по Днепру "Искандерами": что известно
В городе произошли два взрыва. В местных каналах пишут, что в некоторых районах в домах вылетели стекла.
Пока воздушная тревога в городе продолжается, находитесь в безопасных местах.
Официальной информации пока нет.
Информация обновляется.