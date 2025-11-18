logo

Россияне ударили по Днепру "Искандерами": что известно
НОВОСТИ

Россияне ударили по Днепру "Искандерами": что известно

Российская оккупационная армия сбросила баллистику на Днепр

18 ноября 2025, 17:53
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня около 17:30 российские оккупационные войска нанесли удары по Днепру, вероятно, баллистическими ракетами "Искандер-М". Всего было выпущено около трех ракет из Таганрога РФ.

В городе произошли два взрыва. В местных каналах пишут, что в некоторых районах в домах вылетели стекла.

Пока воздушная тревога в городе продолжается, находитесь в безопасных местах.

Официальной информации пока нет.

Информация обновляется.



