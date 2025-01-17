Россияне сообщили, куда целились в Кривом Роге

Российские пропагандисты уже распространяют в соцсетях, что целью удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине был "учебный центр ВСУ". Об этом пишут пропагандисты в Telegram каналах, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: прокуратура

На самом деле: это циничный фейк. Российские захватчики ударили по абсолютно гражданским и жилым зданиям, сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, повреждены две пятиэтажки – в одной из них возник пожар. Изуродовано и не эксплуатировавшееся здание.

По состоянию на данный момент известно о семи пострадавших и четырех погибших гражданских.

Обстреливать дома гражданских украинцев и утверждать об атаке на "учебные центры ВСУ", "центры принятия решений" или "базы СБУ" – это обычная для россиян тактика. Так свой террор Кремль оправдывал после ракетной атаки по винницкому Дому офицеров 14 июля 2022, уничтожение супермаркета 14 августа 2023 в Одессе, удара по селу Гроза на Харьковщине и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в 12:15 в Кривом Роге на Днепропетровщине враг ударил баллистическими ракетами. В результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка. Погибли четыре человека – три женщины и мужчина.

Известно о семи пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии – 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Повреждены многоэтажки, в одном из которых возник пожар, а также здание учебного заведения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России.