Россияне сообщили, куда целили в Кривом Роге

"В Кривом Роге баллистика прилетела по предприятию, которое использовали в своих целях ВСУ". Об этом пишут российские пропагандисты в Telegram , сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, отметив, что это фейк.

Последствия обстрела Кривого Рога

На самом деле: 2 апреля террористические войска РФ нанесли удар баллистической ракетой по предприятию гражданской инфраструктуры города.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по состоянию на 3 апреля количество раненых достигло 17, еще четыре человека погибли.

Также 11 раненых находятся в больницах, среди них есть ребенок. Один человек – в тяжелом состоянии.

В результате удара повреждены девять многоэтажек, почта, АЗС, админздания, авто и гаражи.

Удары по гражданским объектам – террористическая тактика России, отмечают в Центре.

По данным местных СМИ, в Кривом Роге двух женщин и мужчину убило прямо на автомойке, где они работали, один мужчина погиб в своей машине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вечером в Днепре были слышны мощные взрывы. Враг атаковал город и область ударными беспилотниками по всем направлениям. Фиксировались пролеты над городом "шахедов" и работа ПВО.

Местные жители сообщали о сильных взрывах и вспышках в небе. В течение ночи было 2 воздушные тревоги, длившиеся 4 часа 01 мин. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники.

Подразделения ПВК "Восток" уничтожили 10 вражеских целей.

▪ В Павлограде в результате атаки БпЛА избиты окна в админздании и двух пятиэтажках.

▪ По Межевской громаде Синельниковского района российская армия попала дроном. Есть повреждения зданий.

"Из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, по уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо – погибли. Среди разбитого также 9 многоэтажек, авто и гаражи, АЗС, админздания, почта. На месте развернули штаб помощи, где можно получить стройматериалы и подать заявление на материальную помощь от города. Поддержали людей и благотворители", – сообщил Сергей Лысак.