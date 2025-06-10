Россияне продвигаются к границе Днепропетровщины – ISW

Российские войска недавно продвинулись к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, поскольку кремлевские чиновники продолжают демонстрировать, что у России более широкие территориальные амбиции в Украине, выходящие за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отчета аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

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Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к административной границе Днепр-Донецк северо-западнее Орехового (юго-восточнее Новопавловки).

Министерство обороны России 9 июня заявило, что Центральная группировка войск России захватила больше территории в неустановленных районах Днепропетровской области.

Российские военкоры 8 и 9 июня утверждали, что российские войска, включая подразделения 90-й танковой дивизии, ведут бои вблизи и вдоль границы Донецко-Днепропетровской области.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 9 июня, что Россия начала наступление в Днепропетровской области "в рамках создания буферной зоны" в Украине.

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы России Алексей Журавлев заявил, что Днепропетровская область теперь находится в "сфере интересов" российских военных.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что наступление России на Днепропетровскую область свидетельствует о начале российской "денацификации" области – ссылки на давнее требование России об изменении режима в Украине.

Председатель Комитета по обороне Думы Дмитрий Саблин заявил, что Россия "обязательно возьмет" Днепр и другие неопределенные украинские города, если Украина "не заключит мир на [российских] условиях".

"Российские чиновники, вероятно, устанавливают информационные условия для незаконного объявления Днепропетровской области аннексированной, как раньше оценивал ISW. Кремлевские чиновники неоднократно сигнализировали, что у России есть территориальные амбиции вне четырех областей, которые Россия уже незаконно аннексировала, а министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, повторил давнее утверждение Кремля о том, что Одесса является "российским" городом, совсем недавно, 9 июня", – отмечают в ISW .

Замруководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса заявил 5 июня, что Россия, вероятно, стремится оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу Днепра, включая части Днепропетровской области, а также захватить Одесскую и Николаевскую области до конца 2026 года. ISW продолжает оценивать, что Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной и что Россия готовится к затяжной войне для получения дальнейших побед на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на границе с Днепропетровской областью россияне якобы заблокировали большую группировку ВСУ. Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.