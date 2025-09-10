Сегодня энергетики ДТЭК снова оказались под вражеским огнем. Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию компании.

Россияне атаковали энергообъект на Днепропетровщине: что известно

"Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях. Еще один FPV-дрон позже попал в автомобиль ремонтной бригады. Повреждена автовышка. Делаем все возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет", – подчеркнули энергетики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, несмотря на постоянные атаки врага, энергосистема Украины работает стабильно, а потребители остаются со светом и теплом. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и всеми необходимыми ресурсами. Энергетики ежедневно производят ремонты, создают региональные резервы оборудования и усиливают защиту объектов критической инфраструктуры.

"Наша главная задача — обеспечить украинцев светом и теплом в зимний период. Мы делаем все возможное, чтобы даже в самых сложных условиях система оставалась стабильной и устойчивой", — подчеркнул первый замминистра.

Кроме того, на днях Украина получила очередной груз из Азербайджана – кабели, генераторы и трансформаторное оборудование, необходимое для быстрого восстановления поврежденных объектов. В целом с 2022 года Украина получила гуманитарную помощь в виде оборудования из более чем 30 стран мира.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за финансовую и техническую поддержку, которая помогает нам формировать резервы оборудования и гарантировать надежность работы энергосистемы в течение отопительного сезона", — добавил Артем Некрасов.