Россия вновь ударила по многоэтажке: множество квартир оказались охвачены огнем

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Кравцев Сергей
Этой ночью город Каменское Днепропетровской области подвергся дроновой атаке россиян. В результате обстрела произошел сильный пожар в жилой многоэтажке, есть раненые. Эту информацию в соцсети подтвердил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пожар. Фото: из открытых источников
Он добавил, что на месте происшествия продолжаются работы всех соответствующих экстренных служб.
Кроме того, по предварительным данным, пострадали три человека, и среди них есть ребенок.
Отметим, 25 апреля российские оккупационные войска также атаковали Днепропетровскую область. В этот раз целью оккупантов стал город Павлоград. Враг убил трех человек. Россияне сплели фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел по мирных гражданах. Об этом этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
На самом деле, как отмечают в ЦПД, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.
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