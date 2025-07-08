Ребенок истекал кровью, а воспитатели читали новости в телефоне: скандал в садике Днепра

В Днепре в коммунальном детском саду №368 на жилмассиве Тополь-3 произошел инцидент с пятилетним мальчиком, получившим серьезные порезы о стекло. По словам матери, ее сын травмировался дорогой до укрытия — вроде бы спешил и упал, разрезав руки о стеклянную конструкцию, которая до сих пор была в свободном доступе на территории детского сада.

Ребенок в детсаде истекал кровью

Наибольшее возмущение у женщины вызвало поведение персонала: вместо того, чтобы немедленно вызвать скорую помощь, воспитатели только позвонили по телефону и предложили самостоятельно забрать ребенка. Когда она приехала, ее уже ждали у ворот из такси к травматологу.



Женщина также утверждает, что в момент чрезвычайной ситуации воспитательница даже не держала детей за руки — по ее словам, и шла сзади, читая что-нибудь в телефоне, пока малыши самостоятельно бежали к укрытию.



В больнице мальчику наложили девять швов – три на правую руку и шесть на левую. Раны глубокие, ребенок сейчас не может самостоятельно себя обслуживать из-за боли.



Администрация садика пока не прокомментировала ситуацию. Мать мальчика сообщила, что ей уже поступают предложения по материальной помощи, однако требует ответственности за халатность.



Родители в соцсетях требуют пояснений и проверок со стороны городского управления образования.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина продолжает стремительно наращивать производство беспилотников: за год рост составил 900%. Это один из ключевых ответов государства на затяжную войну и изменения в поле боя. Еще летом 2024 года Украина производила около 20 тысяч дронов в месяц, сейчас — более 200 тысяч.