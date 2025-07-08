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Ребенок истекал кровью, а воспитатели читали новости в телефоне: скандал в садике Днепра

В детском саду Днепра 5-летний мальчик порезал руки о стекло – воспитатели не вызвали скорую

8 июля 2025, 18:36
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Ткачова Марія

В Днепре в коммунальном детском саду №368 на жилмассиве Тополь-3 произошел инцидент с пятилетним мальчиком, получившим серьезные порезы о стекло. По словам матери, ее сын травмировался дорогой до укрытия — вроде бы спешил и упал, разрезав руки о стеклянную конструкцию, которая до сих пор была в свободном доступе на территории детского сада.

Ребенок истекал кровью, а воспитатели читали новости в телефоне: скандал в садике Днепра

Ребенок в детсаде истекал кровью

Наибольшее возмущение у женщины вызвало поведение персонала: вместо того, чтобы немедленно вызвать скорую помощь, воспитатели только позвонили по телефону и предложили самостоятельно забрать ребенка. Когда она приехала, ее уже ждали у ворот из такси к травматологу.

Женщина также утверждает, что в момент чрезвычайной ситуации воспитательница даже не держала детей за руки — по ее словам, и шла сзади, читая что-нибудь в телефоне, пока малыши самостоятельно бежали к укрытию.

В больнице мальчику наложили девять швов – три на правую руку и шесть на левую. Раны глубокие, ребенок сейчас не может самостоятельно себя обслуживать из-за боли.

Администрация садика пока не прокомментировала ситуацию. Мать мальчика сообщила, что ей уже поступают предложения по материальной помощи, однако требует ответственности за халатность.

Родители в соцсетях требуют пояснений и проверок со стороны городского управления образования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина продолжает стремительно наращивать производство беспилотников: за год рост составил 900%. Это один из ключевых ответов государства на затяжную войну и изменения в поле боя. Еще летом 2024 года Украина производила около 20 тысяч дронов в месяц, сейчас — более 200 тысяч.



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Источник: https://m.facebook.com/groups/1447547535497898/permalink/4052275835025042/?
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