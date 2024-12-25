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Прокремлевские СМИ запутались во лжи об обстреле Кривого Рога

Российские СМИ выдали удар по жилому дому за обстрел корпоративного СБУ

25 декабря 2024, 16:39
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Недилько Ксения

Крупнейшие прокремлевские СМИ, рассказывая о вчерашней атаке по Кривому Рогу, издали взаимоисключающие версии.

Прокремлевские СМИ запутались во лжи об обстреле Кривого Рога

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Так, издание "Аргументы и факты" объяснило попадание в жилой дом работой украинских ПВО, а "Московский комсомолец" сообщил, что "Искандер" поздравил сотрудников СБУ, у которых был корпоратив".

Напомним, после попадания российской баллистической ракеты в 32-квартирный жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине 24 декабря председатель ОВА Сергей Лысак сообщил о 17 пострадавших. Один человек погиб.

В результате удара многие люди оказались под завалами. По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, все разбирали завалы руками, чтобы ускорить процесс спасения людей. Работали спасатели, коммунальщики, волонтеры и все остальные. Ночью в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция.

Погиб 43-летний мужчина. 17 человек пострадали, в том числе девушки 14 и 16 лет. Госпитализированы 12 раненых. В доме разрушен подъезд с четвертого по первому этажу. Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Изуродованы и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто.

В результате удара была обесточена контактная сеть электротранспорта.

Штаб помощи людям развернут дальше по улице в здании районного исполкома. Там можно получить стройматериалы (ОСБ, пленку, рельсы и другие), написать заявления на материальную помощь от города, а также расселение. Спасательная операция продолжалась ночью и была завершена в 03:40 утра. Были спасены 7 человек.                                                                                       


Прокремлевские СМИ запутались во лжи об обстреле Кривого Рога - фото 2
Прокремлевские СМИ запутались во лжи об обстреле Кривого Рога - фото 3



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