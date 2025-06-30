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Принудительная эвакуация из Днепропетровщины: что известно

Из прифронтовых громад Днепропетровщины планируется эвакуация полсотни детей

30 июня 2025, 14:22
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Недилько Ксения

Из прифронтовых громад Синельниковщины Днепропетровской области проводится эвакуация детей с их законными представителями. Об этом шла речь во время совещания главы Днепрова Сергей Лысака с руководителями районов области, передает портал "Комментарии".

Принудительная эвакуация из Днепропетровщины: что известно

Принудительная эвакуация из Днепропетровщины: что известно

"В некоторых населенных пунктах она (принудительная эвакуация – ред.) обязательна для семей с детьми. Сейчас там остаются полсотни парней и девочек. Половину из них планировали вывезти сегодня. Еще столько же в ближайшее время. Спасибо всем, кто вовлечен в процесс. Чрезвычайно многое уже сделано.

Заслушали доклады о ходе мобилизации и фортификации. Говорили и о текущих ремонтах важных автодорог", – сообщил Сергей Лысак.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и так называемый сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов заявил, что Россия захватила село Дачное на Днепропетровщине. В ВСУ не подтвердили информацию.

Владимир Рогов в комментарии российским СМИ сообщил об оккупации первого населенного пункта в Днепропетровской области, которым, по его словам, стало село Дачное, граничащее с Донецкой областью.

"Наши войска продвинулись дальше по этому направлению и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт на Днепропетровщине, где противник был выбит", — заявил Рогов.                                                                                                                                                                                                            



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