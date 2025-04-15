"Праздник" под музыку оккупанта: в Днепре подростки шокировали поведением во время траура

В центре Днепра группа подростков двое суток подряд устраивала шумные проделки, сопровождая их громкой музыкой российских исполнителей с бранными текстами. Они снимали все на видео для TikTok и публиковали ролики с названиями типа "Разгром Варуса". Об этом сообщает местный ресурс 056.ua.

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 13 апреля в одном из супермаркетов сети Varus. Подростки зашли в торговый зал с колонкой, громко включили трек с нецензурной лексикой, а один из них даже вылез на тележку с напитками. Все это они снимали для соцсетей, не обращая внимания на прохожих.

На следующий день, 14 апреля, на том же аккаунте появился новый ролик под названием "Сходка 2". На видео видно, как возле ТЦ "Мост Сити" собралась толпа подростков — некоторые были в масках, другие носили бутафорские головы животных. Они танцевали, поднимали друг друга на руки и частично перекрыли движение транспорта.

Особое возмущение в соцсетях вызвало то, что подобная "акция" состоялась в дни официального траура по погибшим в Сумах, где в результате российского ракетного удара 13 апреля погибли десятки мирных жителей.

Подобный случай недавно зафиксировали и в Киеве: группа молодых людей на Подоле публично слушала русскую музыку. Полиция и СБУ оперативно установили их личности и уже привлекли нарушителей к административной ответственности. По данным правоохранителей, юноши, несмотря на замечания прохожих и упоминание о трагедии в Сумах, не только не выключили музыку, а наоборот — сделали ее громче и начали дерзко реагировать на замечания.

Портал "Комментарии" писал, что несовершеннолетний, находясь в салоне транспортного средства, включил портативную колонку и не реагировал на замечания пассажиров. Во время дальнейшего конфликта 53-летний мужчина ударил юношу парикмахерской бритвой, причинив ему резаную рану лица.