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После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО)

Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу

сегодня, 14:08
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Недилько Ксения

Сегодня около 10:25 враг коварно продолжил обстреливать Днепропетровщину. Ракетное попадание произошло в Кривом Роге в административное здание.

После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: прокуратура

Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы.

На данный момент известно о 17 раненых, из них двое детей, двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Штаб помощи людям разворачивается. Людям пострадавших домов будут выдаваться необходимые стройматериалы, коммунальные бригады. Если необходимо — помощь с расселением, принимаются заявления на материальную помощь от города.

По данным начальника Днепропетровской ОВА, раненая 38-летняя женщина – "тяжелая". У нее резаные раны головы. Всего 17 пострадавших. Десять из них – в больнице.

В городе, кроме админздания, повреждены 5 многоквартирных домов, 2 микроавтобуса, легковушка.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обновлено: Сергей Лысак в 14:08: Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек.

Две женщины – в тяжелом состоянии. У одной – резаные раны головы, у другой – осколочное ранение живота.

После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 7
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 8
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 9
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 10
После Днепра под удар попал еще один город: много раненых (ОБНОВЛЕНО) - фото 11

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоград). .

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.

Читайте также: Днепр под атакой вражеских ракет . С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.

Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. Детальнее – по ссылке.



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