В Криворожском районе Днепропетровщины местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил пожар на ферме. Когда на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом. Один из спасателей получил ножевое ранение, другой – телесные повреждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Полицейские застрелили мужчину на Днепропетровщине: что он совершил

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 24 августа.

Во время столкновения мужчина нанес телесные повреждения двум местным жителям и своему отцу.

По прибытии сотрудников полиции правонарушитель не реагировал на законные требования, сопротивлялся и нападал на правоохранителей. В связи с реальной угрозой жизни и здоровью окружающих один из сотрудников полиции совершил предупредительные выстрелы в воздух, однако мужчина продолжил агрессивные действия.

Другой полицейский был вынужден применить табельное оружие. Правонарушитель получил ранение, от которого скончался на месте.

В отношении его действий начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 194, ст. 348 УК Украины.

Также проверяется законность применения оружия полицейскими в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины, досудебное расследование, в котором осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве.

Проведен осмотр места происшествия и другие первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств.

Процессуальное руководство осуществляется Днепропетровской областной прокуратурой.

Напомним, в Днепре произошла трагедия , на ребенка в парке Шевченко упал огромный стул, девочка сейчас в коме.