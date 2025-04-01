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Подрыв мобильной огневой группы мог произойти на Днепропетровщине: в чем причина

СБУ задержала агентов, которые по заказу России планировали два теракта на Днепропетровщине

сегодня, 12:02
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Недилько Ксения

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые теракты на Днепропетровщине. По результатам комплексных мероприятий задержаны два вражеских агента, которые получили от своих российских кураторов "заказ" по меньшей мере два взрыва в городе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Подрыв мобильной огневой группы мог произойти на Днепропетровщине: в чем причина

Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото

По материалам дела, первой целью исполнителей был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Террористы должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВО) под авто и взорвать его с помощью вызова на телефон, прикрепленный к взрывчатке.

"В случае совершения теракта российские спецслужбы планировали новую задачу для своих агентов – подготовить взрыв у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила и сорвала враждебные намерения. Оба агента были задержаны, когда они снарядили СВП и провели доразведку вблизи первой "цели" – пикапа мобильной огневой группы", – отметили в СБУ.

На месте задержания у фигурантов обнаружено 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, которые они спрятали в пластмассовую канистру и усилили металлическими гайками.

По данным следствия, агентами России оказались двое местных жителей, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражи.

Подрыв мобильной огневой группы мог произойти на Днепропетровщине: в чем причина - фото 2
Подрыв мобильной огневой группы мог произойти на Днепропетровщине: в чем причина - фото 3
Подрыв мобильной огневой группы мог произойти на Днепропетровщине: в чем причина - фото 4


Оба мужчины попали в поле зрения российских спецслужб при поиске "легких" денег на Телеграм-каналах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 58 (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в больнице скончался пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.



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