Подростки в Тик-ток танцуют на могилах: за такие видео приходится извиняться

В Тик-ток завирусился ужасный тренд: подростки снимают видео на кладбищах, танцуя на могилах. Все действо сопровождается русской музыкой, в песнях поют о каннибализме и других вещах, насмехаясь над смертью.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, девушка из Днепра записала ряд видео, где она прыгает на могилах, улыбаясь, и притворяясь каннибалкой. В сети однозначно осуждают такое поведение, узнают своих умерших родственников на могилах, а также отмечают, что за такое действо потом придется извиняться.

До этого такой тренд повторила девушка из Харькова, танцующая на могиле погибшего бойца спецподразделения ГУР "Кракен", после чего девушку нашли и записали видео уже с ее извинениями.

Внимание, видео содержит русская музыка и ненормативная лексика!





Напомним, портал "Комментарии" писал , что душа человека после смерти символически связана с местом захоронения.

Издавна люди верят, что после смерти тело — это лишь оболочка, а душа продолжает свое существование. Но почему мы чувствуем особое присутствие умершего у его могилы? Почему могила – это больше, чем просто место захоронения? Ответ на этот вопрос кроется в вековых традициях, энергетике памяти и духовной связи между живыми и умершими.

Могила – это точка, где тело человека окончательно покидает земной мир. Именно здесь происходит последний контакт с физической формой. Считается, что душа некоторое время находится рядом с телом, словно привязанная энергией последних событий – скорби, прощания, любви и молитвы. Так образуется сильный энергетический след, хранящий память о человеке. Этот след усиливается постоянными визитами близких, приходящих на могилу с мыслями, словами, молитвами. Таким образом, душа и память о ней укореняются в этом месте.