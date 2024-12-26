Почему в Днепре стоимость проезда растет, а в Харькове жители ездят бесплатно

В Днепре с начала будущего года растет стоимость проезда в общественном транспорте. Жители города жалуются, что существенно сервис не становится лучше, а цены лезут вверх, когда в соседнем Харькове общественный транспорт на время войны для всех бесплатный.

Транспорт в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов во время ежегодного отчета ответил на вопросы жителей города по поводу проезда.

"В Харькове транспорт финансируется из городского бюджета — это 2,5 млрд грн ежегодно. Эти деньги формируются из налогов горожан. В Днепре же весь транспорт, кроме электротранспорта, частный. Кроме того, в Харькове вдвое меньше транспорта в целом. Для Днепра полностью бесплатный транспорт обошелся бы в 4,5 млрд грн из городского бюджета," – отметил Борис Филатов .

Напомним, вчера Харьков и Днепр находились под массированным вражеским ударом российской армии. Мэр Днепра Борис Филатов после обстрела сообщил, что ситуация тяжелая, но было бы гораздо хуже, если бы город не готовился к таким обстрелам.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о последствиях разрушений и отметил, что тепловики и другие коммунальные службы работали всю ночь, чтобы восстановить сотням тысяч потребителей отопление.

Также портал "Комментарии" писал, что повторный обстрел россиян по Днепропетровской области унес жизнь энергетика, который, вероятно, устранял с коллегами последствия утреннего удара.