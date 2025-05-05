Пляжи Днепра закрыты: почему в городе запрещено купаться

В этом году купальный сезон в Днепре открыт не будет. Об этом сообщил главный специалист отдела сооружений управления по вопросам гражданской защиты Департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского городского совета Евгений Побегай, проинспектировавший наличие технического оборудования средств спасения и транспорта в городе. Он 4 мая дежурил по городу.

Пляжи в Днепре в 2025 году работать не будут

По его словам, аварийно-спасательный отряд ГСЧС Днепра готов к реагированию на чрезвычайные ситуации на воде.

"Очередная часть снабжена гидрокостюмами, кислородными баллонами, спасательными кругами, оперативными лодками, а также специальным аварийно-спасательным автомобилем Iveco - Magirus , автомобилем повышенной мобильности и современными лодками, в том числе и лодкой шведского производства", — отметил шведский завод.

Старший водолаз-сапер группы подводного разминирования Василий Бурдейный подтвердил, что команда полностью готова к оперативному реагированию:

"В этом году купальный сезон не будет открыт, купание на пляжах города запрещено в связи с военным положением. Несмотря на это, наше подразделение готово к ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде — мы технически обеспечены и штатно укомплектованы".

На территориях, входящих в зону ответственности спасателей, установлены информационные таблички с оговоркой: "Купаться запрещено" и "Пляж не работает", а также памятки с советами по предотвращению инфекционных заболеваний, связанных с пребыванием в/или у водоемов.

"Несмотря на запрет на купание, группы реагирования ГСЧС по обеспечению безопасности на воде находятся в полном составе и располагают всем необходимым оборудованием и техникой для выполнения аварийно-спасательных задач. Контроль технического состояния оборудования и постоянная подготовка личного состава – залог безопасности граждан даже в условиях военного положения", — подытожил дежурный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Днепра Филатов подарил кому-то почти 25 миллионов гривен.