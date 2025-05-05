Пляжи Днепра закрыты: почему в городе запрещено купаться

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Недилько Ксения
В этом году купальный сезон в Днепре открыт не будет. Об этом сообщил главный специалист отдела сооружений управления по вопросам гражданской защиты Департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского городского совета Евгений Побегай, проинспектировавший наличие технического оборудования средств спасения и транспорта в городе. Он 4 мая дежурил по городу.
Пляжи в Днепре в 2025 году работать не будут
По его словам, аварийно-спасательный отряд ГСЧС Днепра готов к реагированию на чрезвычайные ситуации на воде.
Старший водолаз-сапер группы подводного разминирования Василий Бурдейный подтвердил, что команда полностью готова к оперативному реагированию:
На территориях, входящих в зону ответственности спасателей, установлены информационные таблички с оговоркой: "Купаться запрещено" и "Пляж не работает", а также памятки с советами по предотвращению инфекционных заболеваний, связанных с пребыванием в/или у водоемов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Днепра Филатов подарил кому-то почти 25 миллионов гривен.
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