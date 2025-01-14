Парикмахер получила 5 млн от "Днепропроводканала" за ремонт водопровода по завышенным тарифам, - расследование

Коммунальное предприятие "Днепропроводоканал" 20 декабря 2024 подписало контракт на реконструкцию водопровода в Днепре с ООО "Симтекс", сумма сделки составила 5,36 млн грн. Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

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Работы по модернизации водопроводной сети на улице Крутой Спуск, где стальные трубы диаметром 500 мм, установленные еще в 1972 году, нуждаются в замене, должны завершиться к концу марта 2025 года. Подрядчик обязан проделать земляные и демонтажные работы, проложить новые трубопроводы, а также установить необходимые элементы водопроводной сети. Однако договорная цена по фиксированной ставке не учитывает возможные риски или инфляцию, а средняя зарплата в техническом задании не должна превышать 23 131 грн, что на 1 869 грн меньше средней зарплаты в строительстве в Днепре.

Основные расходы приходятся на полиэтиленовые трубы РЕ100 SDR17, в том числе трубы диаметром 225х13,4 мм закупаются по цене 3 144 грн за метр, что вдвое дороже, чем предлагают украинские производители. К примеру, компания "ТрубПолимерГруп" продает их по 804 грн за метр.

Также в контракте указано, что планируется закупить 47 дорожных барьеров по 2635 грн за единицу, хотя подобные барьеры можно приобрести значительно дешевле. Согласно сравнительному анализу, вероятная переплата по изученным позициям может составить почти 1 млн грн, что эквивалентно стоимости полусотни FPV-дронов для разведки.

ООО "Симтекс" получило этот подряд без конкуренции, поскольку в тендере не участвовали другие компании. Участникам необходимо было подтвердить наличие квалифицированных работников и соответствующее оборудование, но опыт выполнения подобных работ не требовался.

Дополнительно следует отметить, что компания "Симтекс" имеет прошлые контракты с другими государственными предприятиями, в частности, на выполнение работ в ЧАО "Укргидроэнерго" и ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К.Янгеля". В последнее время фирма меняла владельцев и руководителей, а до октября 2024 ее возглавляла местная жительница Анастасия Резанова, известная как парикмахерша.

"Комментарии" уже писали, что всего за 2 военных года государство купило у крупнейших фармкомпаний Украины лекарства на 32 миллиарда гривен. И есть мнение, что чаще всего победы в этих тендерах достигались за счет сговора чиновников с коммерсантами.