logo

BTC/USD

97489.57

ETH/USD

3330.94

LTC/USD

88.31

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Сегодня Днепр был под массированным ракетным ударом врага

сегодня, 09:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Ракета РС-26 "Рубеж". Фото из открытых источников

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоград) .

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий.

Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удары по Днепру: что известно

Днепр под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.

Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в городе виднеется задымление после обстрела.

По данным мониторинговых пабликов, в Днепре есть попадание в многоэтажку.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара.

ОБНОВЛЕНО: В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов – городской голова Борис Филатов. "Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется. Мы имеем дело с бешенными подонками", – прокомментировал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости