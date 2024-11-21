Оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Ракета РС-26 "Рубеж". Фото из открытых источников

В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоград) .

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий.

Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удары по Днепру: что известно

Днепр под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.

Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в городе виднеется задымление после обстрела.

По данным мониторинговых пабликов, в Днепре есть попадание в многоэтажку.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара.

ОБНОВЛЕНО: В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов – городской голова Борис Филатов. "Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется. Мы имеем дело с бешенными подонками", – прокомментировал он.