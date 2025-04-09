Оккупанты ударили по Днепру: что известно

Вчера поздно вечером оккупанты совершили массированную атаку по гражданской инфраструктуре города Днепра. Раздавались мощные взрывы и работало ПВО. В результате атаки БпЛА в городе произошли пожары. Предварительно есть повреждения частных домов и авто.

Обстрел Днепра БпЛА. Фото: Сергей Лысак

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по состоянию на 23:49, ранения разной степени тяжести получили 14 человек в возрасте от 18 до 87 лет.

"Половина пострадавших – госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальной – в среднем. Врачи все время рядом", – отметил глава области.

Мэр города Борис Филатов ночью сообщил, что в Днепре пострадали пять многоэтажек. У некоторых повреждены газовые коммуникации. Имеются также разрушения в частном секторе.

"Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий — убирают стекло, расчищают проезды. Благодарю спасателей, полицию и всех, кто сейчас работает и остается рядом с людьми. Утром на месте районная комиссия также собирает заявки на обследование поврежденного имущества", – сообщил городской голова Днепра.

По состоянию на утро известно, что ночью российская армия массированно атаковала область беспилотниками. Защитники неба уничтожили 11 из них.

"Больше всего из-за вражеских дронов досталось Днепру. Пострадали 15 человек, из них 8 остаются в больницах. Почти все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком", – сообщил Сергей Лысак.

В городе повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Есть разрушение на территории нескольких предприятий. Побиты админздание и инфраструктура. Все пожары спасатели погасили.

"Направил агрессор БпЛА и на Апостолово, что в Криворожском районе. Повреждено частное предприятие. Люди уцелели. По Никопольскому району враг ударил дронами-камикадзе. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Повреждённый спортивный объект. Погибших и раненых нет", – отметил глава Днепрова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью под атакой российский БПЛА был Харьков.