Оккупанты ударили по Днепропетровщине: много раненых

Уже с утра российская армия терроризирует Никополь на Днепропетровщине. В результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет. Все госпитализированы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Иллюстративное фото

Произошел пожар, который оперативно обуздали спасатели. Поврежденное промышленное предприятие.

Напомним, сегодня ночью оккупанты выпустили "шахеды" по Днепру. В городе произошло попадание беспилотника в жилой дом.

По данным Сергея Лысака, ужины и ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. Впрочем, вражеская атака без последствий не прошла. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Изуродованы и три частных дома и хозяйственное сооружение.

В Днепре из-за ночной атаки РФ пострадали 8 многоквартирных домов — 4 коммунальной собственности и 4 ОСМД и ЖСК. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели потушили.

В домах коммунальной собственности по состоянию на 10:30 выбиты 65 окон. Работы по устранению последствий продолжаются. Также в результате вражеской атаки пострадали 4 дома ОСМД и ЖСК в Соборном районе города.

Известно о повреждении ограждающих конструкций, около 50 окон, одной кровли.

В Днепре на месте чрезвычайной ситуации продолжают работу соответствующие службы. Коммунальщики убирают во дворах изуродованных из-за российской атаки домов. Собирают обломки и битое стекло.

Рядом благотворители. Выдают жильцам стройматериалы, чтобы оперативно закрыть выбитые окна и двери. Волонтеры организовали горячее питание, чай и кофе. Рядом развернут пункт обогрева.

Продолжается регистрация поврежденного имущества. Правоохранители фиксируют разрушения.