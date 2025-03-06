Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки — мужчины и женщина. Вчера около 22 часов враг выпустил баллистическую ракету, предварительно "Искандер" по городу на Днепропетровщине.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Ракета попала в гостиничное здание, из-за чего люди оказались под завалами. Число погибших и пострадавших постоянно увеличивалось.

По состоянию на 07:30, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, известно, что погибли три человека – это мужчины 30 и 53 лет, а также 50-летняя женщина.

Пострадавших – 31. Из них один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 – в тяжелом состоянии.

Кроме гостиницы, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

По данным руководителя Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула, в первые часы из-под завалов удалось спасти 18 человек. Пожар был потушен. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Задействованы все необходимые службы и техники. К утру уже удалось возобновить движение троллейбусов. По предварительной информации, кроме гостиницы повреждено 14 многоквартирных домов, 2 школы, 2 детсада, заведение культуры, почта, объекты бизнеса. Полная информация уточняется. Рядом с местом удара еще ночью был развернут Штаб помощи людям. Там выдают строительные материалы, принимают заявления о материальной помощи от города. Штаб работает там же, где и после прошедшего "прилета", местные поймут. Штаб будет работать сегодня до 18.00. Помощь будет предоставлена всем, кому она нужна", – отметил глава города.

Кроме того, ночь на Днепропетровщине не была спокойной. В городах раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским беспилотникам.

"Утром агрессор целил по Марганецкой громаде Никопольского района. Обстреливал артиллерией и ударил дроном-камикадзе. Никто не пострадал. Этой ночью защитники неба сбили в области 6 БпЛА", – сообщил Сергей Лысак.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что позапрошлой ночью российская армия ударила ракетами по Павлограду Днепропетровской области.

Обновлено в 08:51: Сергей Лысак: "В больнице скончался мужчина, раненный из-за ракетной атаки на Кривой Рог. Ему было 43 года. Мои соболезнования родным и близким.

Число жертв возросло до четырех человек".



