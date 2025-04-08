Оккупанты ударили по Днепропетровщине: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Ночью враг атаковал Самаровский район Днепропетровской области БПЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили. Изуродованы 6 многоквартирных домов и магазин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Иллюстративное фото
По Никопольщине агрессор бил беспилотниками и тяжелой артиллерией. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадам.
Повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус.
По его данным, подразделения ПВК "Восток" уничтожили над областью 8 БпЛА.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в Днепре произошло смертельное ДТП. Около 12 часов бензовоз ехал со стороны просп. Леси Украинки по Сергея Нигояна в направлении просп. Мазепы. У станции метро "Метростроителей" женщина начала перебегать дорогу.
Фура стояла в левой полосе. Женщина попала в слепую зону грузовика и оказалась под ее колесами. На месте инцидента находится сын погибшей. Мужчина рассказал, что его матери было 80 лет.
Новости