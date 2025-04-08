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Оккупанты ударили по Днепропетровщине: что известно

Обстрел Днепропетровской области из БпЛА: оккупанты ударили по жилым домам

сегодня, 07:51
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Недилько Ксения

Ночью враг атаковал Самаровский район Днепропетровской области БПЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили. Изуродованы 6 многоквартирных домов и магазин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: что известно

Иллюстративное фото

По Никопольщине агрессор бил беспилотниками и тяжелой артиллерией. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадам.

Повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом, автобус.

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: что известно - фото 2
Оккупанты ударили по Днепропетровщине: что известно - фото 3
Оккупанты ударили по Днепропетровщине: что известно - фото 4

"Атаковала российская армия и Синельниковщину. А именно – Межевскую громаду. Там побиты 2 частных дома и хозяйственное сооружение. Везде – без погибших и пострадавших", – отметил начальник ДнепрОВА.

По его данным, подразделения ПВК "Восток" уничтожили над областью 8 БпЛА.

"В больницах остается 31 раненый из-за ракетной атаки на Кривой Рог. Среди них – 5 детей. Шесть пациентов все еще в тяжелом состоянии", – сообщил Сергей Лысак о состоянии пострадавших в результате баллистического удара по Кривому Рогу 4 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в Днепре произошло смертельное ДТП. Около 12 часов бензовоз ехал со стороны просп. Леси Украинки по Сергея Нигояна в направлении просп. Мазепы. У станции метро "Метростроителей" женщина начала перебегать дорогу.

Фура стояла в левой полосе. Женщина попала в слепую зону грузовика и оказалась под ее колесами. На месте инцидента находится сын погибшей. Мужчина рассказал, что его матери было 80 лет.                                                                                                                     



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