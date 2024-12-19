Оккупанты ударили по Днепропетровщине баллистикой: где произошли «прилеты»

Вчера в Днепропетровской области, а именно в Кривом Роге, было громко. Поздним вечером в 23 часа в городе прогремели мощные взрывы. Перед этим сообщалось об угрозе баллистического удара из Таганрога РФ.

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Позже глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что город находится под ракетной атакой.

Из-за обстрела в городе произошло повреждение многоэтажек, а также исчезло электроснабжение. Для всех пострадавших был развернут штаб помощи, где можно получить строительные материалы, коммунальные бригады, оставить заявления на материальную помощь от города и прочее.

"Слава Богу, все живы. Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница. Штаб помощи работает. Водители, энергетики, транспортники и коммунальщики ликвидируют последствия", – сообщил Вилкул.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, большинство населенных пунктов Украины успешно вошли в отопительный сезон. Почти все дома, детсады, школы и больницы страны сейчас имеют тепло. Но в Херсоне и Кривом Роге ситуация остается сложной.

"Сейчас почти 100% всех объектов — жилых домов, больниц, школ, детсадов — подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, страдающий от вражеских обстрелов, и Кривой Рог", — рассказал глава правительства.

Чтобы помочь предприятиям, которые из-за обстрелов потеряли часть оборудования или полностью разрушены, правительство утвердило новые правила реструктуризации долгов. Это позволит компаниям, обеспечивающим теплоснабжение и водоснабжение в прифронтовых регионах, уменьшить финансовое давление и продолжать работу.

В Кривом Роге ситуация с отоплением пока одна из самых плохих. По состоянию на 6 декабря без тепла остаются 443 дома, из которых более половины так и не получили отопления с начала сезона. Местные власти вместе с правительством работают над решением этой проблемы, но пока прогресс медленный.