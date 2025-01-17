Оккупанты ударили баллистикой по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня около 12:15 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В Днепре и области, а также южных регионах объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Иллюстративное фото

Предварительно, по данным мониторинговых каналов, враг применил "Искандер" по Кривому Рогу, перед этим над городом наблюдался разведывательный дрон.

12:30: повторный взрыв в Кривом Роге.

Сергей Лысак, начальник ДнепрОВА в 12:46: "В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.

Пострадали ли люди, сейчас уточняем. Идет воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах".

Сергей Лысак в 12:52: "Предварительно, три человека убила российская армия, ударив по Кривому Рогу. Есть раненые".

Александр Вилкул, руководитель Совета обороны города Кривой Рог в 13:03: "На данный момент трое погибших, трое раненых. Раненым оказывается помощь".

Александр Вилкул в 13:21: "К сожалению, уже четверо погибших.

Простые гражданские люди, просто находившиеся во дворе своего пятиэтажного дома.

На понедельник 20 января в городе будет объявлен траур".

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