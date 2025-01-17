Оккупанты ударили баллистикой по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сегодня около 12:15 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В Днепре и области, а также южных регионах объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.
Иллюстративное фото
Предварительно, по данным мониторинговых каналов, враг применил "Искандер" по Кривому Рогу, перед этим над городом наблюдался разведывательный дрон.
12:30: повторный взрыв в Кривом Роге.
Сергей Лысак, начальник ДнепрОВА в 12:46: "В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.
Пострадали ли люди, сейчас уточняем. Идет воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах".
Сергей Лысак в 12:52: "Предварительно, три человека убила российская армия, ударив по Кривому Рогу. Есть раненые".
Александр Вилкул, руководитель Совета обороны города Кривой Рог в 13:03: "На данный момент трое погибших, трое раненых. Раненым оказывается помощь".
Александр Вилкул в 13:21: "К сожалению, уже четверо погибших.
Простые гражданские люди, просто находившиеся во дворе своего пятиэтажного дома.
На понедельник 20 января в городе будет объявлен траур".
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