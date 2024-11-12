Оккупанты убили семью на Днепропетровщине: погибли трое маленьких детей

В Кривом Роге сегодня утром нашли тела троих детей, маму которых обнаружили вчера вечером. Таким образом, российские оккупанты прямым ударом баллистической ракеты убили на Днепропетровщине целую семью – молодую женщину, и детей 10, двух с половиной лет и двухмесячного младенца.

Спасательно-поисковые работы в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Украины

Кроме этого ранения получили 14 человек, из них двое детей.

Поисково-спасательная операция завершена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты атаковали Днепропетровщину баллистикой: есть попадание в дом

Вчера в 10:22 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. В южных областях была объявлена воздушная тревога в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в 10:51: ""Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницы".

Сергей Лысак в 11:05: "В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди. Сейчас известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальные — оказали помощь на месте" .

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Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак. Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов. Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.

"Мою невестку и трех внуков ищут под завалами. Сын вышел на кухню во время прилета — остался жив, упал на второй этаж", — говорит Ирина.

Женщина рассказала, что под завалами оказались ее невестка и три внука — десять, два с половиной года и двухмесячный младенец. Травмы получил сын женщины. Во время атаки женщина была на работе. После взрыва начала звонить по телефону родным, но они не отвечали. Тогда она сразу выехала на место удара.