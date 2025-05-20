Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ужасные кадры показали в ГСЧС

Сегодня в ночь на 20 мая оккупанты нанесли удары БПЛА по Днепропетровской области. Три воздушных цели уничтожили защитники неба. Но атака не прошла без последствий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Ликвидация последствий обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

▪ В Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, который погасили спасатели.

▪ В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушение на территории предприятия. Его тоже охватил огонь.

▪По Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Страдали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

По уточненной информации начальника ОВА, из-за произошедшего вчера под вечер обстрела Покровской громады Никопольского района повреждены частный дом и линия электропередач.

Спасатели показали, как тушили пожары в области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети последние дни появляется все больше сообщений и видео об обстреле важных дорог между прифронтовыми городами. Враг прицельно бьет буквально по всем проезжающим по дороге автомобилям. Наибольшее обострение сейчас на трассе Доброполье-Краматорск.

Этими путями ездят гуманитарные, эвакуационные, военные и медицинские автомобили, которые в том числе эвакуируют раненых. Также есть движение и гражданских автомобилей.

Враг прицельно бьет дронами по машинам, не давая шансов выжить. Военные неоднократно призывали местные и областные власти посодействовать этой ситуации, в частности, по меньшей мере, закупить антидроновые сетки из бюджета, чтобы хоть минимально защитить проезд по путям.