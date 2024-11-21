Оккупанты нанесли удары по Днепру: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Днепр под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.

Днепр под обстрелом оккупантов

Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в городе виднеется задымление после обстрела.

По данным мониторинговых пабликов, в Днепре есть попадание в многоэтажку.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара.

ОБНОВЛЕНО: В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов – городской голова Борис Филатов.

"Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется. Мы имеем дело с бешенными подонками", – прокомментировал он.

Сергей Лысак в 10:20: "В результате вражеской атаки на Днепр сегодня утром поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали.

Кроме этого, разрушение есть в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Изуродованы 9 гаражей.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, повреждено промышленное предприятие. А еще – два частных дома. В одном из них возник пожар, его потушили. Погасили огонь и на втором месте возгорания.

Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь была оказана на месте. 42-летняя женщина – госпитализирована.

На местах чрезвычайных ситуаций действуют коммунальные службы. Нацполиция принимает заявления о повреждении имущества. К помощи людям приобщились благотворители. Предоставляют психологическую помощь и материалы для быстрого ремонта".

Информация обновляется.