Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: что известно о последствиях (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Вражеские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о последствиях российской атаки.

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"Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем”, – отметил начальник Днепропетровской ОВА.

Также Сергей Лысак предупредил, что угроза обстрела остается.









"До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", — подчеркнул начальник военной администрации.

Также он добавил, что предварительно в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Лысак сообщил, что количество раненых увеличилось до восьми. Из них пятеро госпитализированы – состояние средней тяжести.

“Количество пострадавших постоянно увеличивается. Повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушение объектов бизнеса. П городские коммуникации”, — сообщил начальник ОВА.

Отметим, что в воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Впоследствии сообщалось о фиксации скоростной цели в сторону Кривого Рога. Также предупреждали о фиксации группы вражеских ударных БПЛА на востоке Днепропетровской области, двигавшихся по северному курсу.

Напомним, что накануне под вражеским обстрелом находился Харьков — в городе раздавались взрывы. По данным военной администрации области и городских властей, как писал портал "Комментарии", в городе зафиксировали три "прилета".

Основянский район. В результате падения в землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, пожара не было. В результате еще одного попадания в этом же районе возник пожар в нежилой постройке.

Немышлянский район. Падение обломков на открытой территории.

Новобаварский район. Попадание БпЛА в дерево. Без пострадавших.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали семь человек.