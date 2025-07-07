Сегодня в течение дня взрывы раздавались в двух районах Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Оккупанты начали уничтожать урожай в Украине: что известно

В Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Враг запускал FPV-дроны, обстреливал из артиллерии.

Пострадал 55-летний мужчина. По данным руководителя ОВА, он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены инфраструктура, многоэтажка, предприятие, автомобили, линии электропередач. Произошло несколько пожаров – горели частный дом и хозяйственная постройка, поле с пшеницей и сухая трава. Все спасатели укротили.

"На Синельниковщине под ударом были Великомихайловская, Покровская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская громады. Агрессор целил беспилотниками, артиллерией и КАБами. Там тоже возникли возгорания. Огонь охватил частный дом, поля с пшеницей, сухую траву. Пламя потушили. Изуродованы инфраструктура и авто", – подчеркнул глава Днепропетровщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети появилось видео, на котором видно, что оккупанты FPV-дроном атакуют белых аистов. В пабликах сообщают, что все действие происходит над территорией Украины. Намеренно ли оккупанты сбивали птиц ради развлечения, или перепутали их с беспилотниками, сказать трудно.

Однако известно, что оккупанты "охотятся" FPV-дронами на мирных жителей, спасателей и прочую "гражданскую жизнь" украинцев, поэтому не исключено, что россияне могли так развлекаться, убивая птиц.