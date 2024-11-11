Оккупанты атаковали Днепропетровщину баллистикой: есть попадание в дом (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в 10:22 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. В южных областях была объявлена воздушная тревога в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.

Иллюстративное фото

По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Кривой Рог.

Повреждена пятиэтажка.

"Выясняем информацию о пострадавших. Оставайтесь в безопасном месте. Воздушная тревога продолжается", – написал глава ОВА.

По данным мониторинговых каналов, обстрел был, вероятно, ракетой Искандер-М.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в 10:51: ""Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в ​​многоэтажку.

Идет аварийно-спасательная операция.

Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы.

Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу".

Сергей Лысак в 11:05: "В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Под завалами могут находиться люди.

На данный момент известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальные – оказали помощь на месте".

Сергей Лысак в 11:17: "В Кривом Роге пострадали двое детей. 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в средней тяжести.

В общей сложности сейчас – шестеро пострадавших".

Александр Вилкул в 11:30: "В результате попадания разрушен подъезд с пятого до первого этажа.

Продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.

Сейчас 8 раненых в больнице.

Штаб помощи людям разворачивается рядом, в 100 метрах, адрес не пишу, визуально видно. Помощь строительными материалами, коммунальными бригадами, расселением, заявления на материальную помощь от города.

Все работаем".

Сергей Лысак в 11:34: "Трое пострадавших в Кривом Роге госпитализированы. Кроме 11-летнего мальчика, женщины 58 и 75 лет. Все – в состоянии средней тяжести.

В общей сложности из-за атаки россиян – 8 пострадавших.

На месте работают все службы".

ГСЧС Украины: российские войска нанесли ракетный удар по городу. Повреждена жилая 5-этажка В результате атаки разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.

Предварительно травмированы 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, находятся еще люди.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Информация обновляется.



