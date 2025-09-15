Еще в 18 населенных пунктах Синельниковщины объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о детях вместе с их родителями или законными опекунами. Такое решение было принято на заседании профильного Координационного штаба под председательством Вице-премьер-министра по восстановлению – Министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, сообщает портал "Комментарии".

Объявлена ​​принудительная эвакуация: где уже опасно жить

"Вместе со всеми государственными структурами и громадами мы должны обеспечить, чтобы процесс эвакуации происходил быстро, организованно и безопасно. Особенно важно позаботиться о детях, людях с инвалидностью и тех, кто не может самостоятельно передвигаться", — отметил Алексей Кулеба.

Сейчас эвакуации в более безопасные места нуждаются более 1300 детей из Синельниковщины. Речь идет о населенных пунктах Покровской общины — жителей сел Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Свободное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отрешки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненковое.

"Впервые ввели принудительную эвакуацию на Синельниковщине в апреле 2025-го из-за постоянных вражеских атак. С тех пор вывезли из прифронтовых громад более 3300 детей. Все благодаря совместной работе ГСЧС, полиции, гуманитарных организаций, медиков, военных, местных властей", – отметил заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

После выезда из опасных территорий люди получают поддержку в транзитных центрах. Далее – переезжают на более безопасные территории, где уже подготовлены места размещения.

В ближайшее время Кабмин будет рассматривать новый порядок эвакуации. В нем предусмотрено четкое распределение ответственности. Координационный штаб при Минразвитии будет осуществлять управление и взаимодействие. Министерство внутренних дел будет формировать политику в области эвакуации. ГСЧС будет отвечать за непосредственное ее проведение: организацию транспорта, сопровождение людей, работу сборных пунктов и безопасность на маршрутах. Органы местного самоуправления будут обеспечивать организацию на местах. А Минсоцполитики и Минздрав – за места для размещения, программы адаптации, медицинское и психологическое сопровождение.

