Обстрел Днепропетровщины: есть погибшие и раненые, среди них – ребенок

Сегодня утром войска РФ нанесли удары по Днепропетровской области, в том числе под обстрелом дронами и артиллерией была Никопольская громад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника ДнепрОВА Сергея Лысака.

С утра россияне обстреляли Днепропетровскую область

По его данным, среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину — 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых.

Умер 59-летний мужчина, который был среди раненых. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. К сожалению, спасти его не смогли.

В результате ударов уничтожены авто, поврежден частный дом, избито и здание, которое не эксплуатировалось.

С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

Самаровский район российская армия атаковала БпЛА. Произошел пожар.

По данным Сергея Лысака, ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал ужасные высказывания народной депутатки Марьяны Безуглой о погибшем в Киеве парне. Нардепку он сравнил с бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем, назвав их подонками.

"Я кожей чую подонков. Еще в 2014 году я первым сказал, что Арестовича надо гнать ко всем чертям. В 2022-м году, когда этой сволочи, аплодировали миллионы, я говорил, что он заиграется окончательно. И, собственно, так оно и случилось. Но я не первый, не сотый, и даже не тысячный, кто призывает закрыть рот Безуглой.

Если кто-то из наших "умных" керманычей считает, что эту бешеную собаку можно натравливать на возбуждение общества, нападки на военных, Главкома или еще кого-либо, то они досадно ошибаются. Мы все понимаем, что даже "внефракционная" не может так открывать свой гнилой рот без молчаливого согласия на то власти", – отмечает Борис Филатов.