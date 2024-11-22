Обстрел Днепра: в городе раздаются взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в 11:55 в Днепре прогремели взрывы.

Задымление после взрыва в Днепре

После взрыва в Воздушных силах ВСУ сообщили о скоростной цели на Днепр, а также об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Угроза повторных запусков сохраняется. Воздушная тревога продолжается.

В пригороде виднеется задымление после взрыва, сообщают мониторы.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 13:00: "Русская армия атаковала Днепровский район. Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем. Вы же оставайтесь в безопасном месте. Не пренебрегайте тревогами. Это спасает".





Информация обновляется.