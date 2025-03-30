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Обстрел Днепра: на восстановление ресторана "Бартоломео" собирают средства

К утру 30 марта было собрано более 135 тыс. грн

сегодня, 07:30
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Кречмаровская Наталия

В Днепре в результате вражеских обстрелов 28 марта был разрушен ресторан "Бартоломео". На восстановление заведения организован сбор средств. Соответствующее объявление опубликовано на странице ресторана в Instagram.

Обстрел Днепра: на восстановление ресторана "Бартоломео" собирают средства

Фото из открытых источников

В публикации отмечается, что один из "Шахедов" попал в банкет-холл заведения. Гостей и сотрудников заведения удалось оперативно эвакуировать — жертв и пострадавших в результате удара по заведению не было. Однако на восстановление заведения нужны средства – и с просьбой помочь обратились к неравнодушным.

"Сегодня мы обращаемся ко всем, кому небезразличен Бартоломео — визитная карточка Днепра. Мы не сдаемся, мы будем восстанавливаться. Но нам нужна ваша помощь", — говорится в сообщении.


Обстрел Днепра: на восстановление ресторана ”Бартоломео” собирают средства - фото 2


СМИ отмечают, что по данным "Википедии", гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео" принадлежит предпринимателю Валерию Шамотию. Он вошел в рейтинг "Фокуса" от 2020 года "100 самых богатых украинцев".

К утру 30 марта было собрано более 135 тыс. грн.


Обстрел Днепра: на восстановление ресторана ”Бартоломео” собирают средства - фото 3


Однако корреспонденты не одобрили такой ход — отмечают, что в результате обстрела Днепра люди потеряли дом, были повреждены автомобили спасателей. Почему на эти нужды не собираются денежные средства.

Обстрел Днепра: на восстановление ресторана ”Бартоломео” собирают средства - фото 4
Обстрел Днепра: на восстановление ресторана ”Бартоломео” собирают средства - фото 5
Обстрел Днепра: на восстановление ресторана ”Бартоломео” собирают средства - фото 6

Напомним, что вечером 28 марта, как писал портал "Комментарии", кафиры массированно обстреляли Днепр беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.

По информации ГСЧС, в результате вражеского удара горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.




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Источник: https://www.instagram.com/reel/DHyK9xMCdR-/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c82a4e9f-816f-446c-bee5-24adadfaaefa
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