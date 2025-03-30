Обстрел Днепра: на восстановление ресторана "Бартоломео" собирают средства

В Днепре в результате вражеских обстрелов 28 марта был разрушен ресторан "Бартоломео". На восстановление заведения организован сбор средств. Соответствующее объявление опубликовано на странице ресторана в Instagram.

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В публикации отмечается, что один из "Шахедов" попал в банкет-холл заведения. Гостей и сотрудников заведения удалось оперативно эвакуировать — жертв и пострадавших в результате удара по заведению не было. Однако на восстановление заведения нужны средства – и с просьбой помочь обратились к неравнодушным.

"Сегодня мы обращаемся ко всем, кому небезразличен Бартоломео — визитная карточка Днепра. Мы не сдаемся, мы будем восстанавливаться. Но нам нужна ваша помощь", — говорится в сообщении.









СМИ отмечают, что по данным "Википедии", гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео" принадлежит предпринимателю Валерию Шамотию. Он вошел в рейтинг "Фокуса" от 2020 года "100 самых богатых украинцев".

К утру 30 марта было собрано более 135 тыс. грн.









Однако корреспонденты не одобрили такой ход — отмечают, что в результате обстрела Днепра люди потеряли дом, были повреждены автомобили спасателей. Почему на эти нужды не собираются денежные средства.









Напомним, что вечером 28 марта, как писал портал "Комментарии", кафиры массированно обстреляли Днепр беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.

По информации ГСЧС, в результате вражеского удара горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.



